На літо Укрзалізниця подовжила маршрути двох поїздів до Бердянська та Генічеська
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. До літніх перевезень Укрзалізниця подовжила маршрут деяких поїздів до курортних міст. Зокрема, з 1 червня поїзд № 243/244 Івано-Франківськ — Київ курсуватиме до Бердянська, а поїзд № 114/118 Чернівці — Київ курсуватиме до Генічеська з 30 травня до 7 вересня. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Укрзалізниці.
Зокрема, поїзд № 243 курсуватиме з Івано-Франківська до Бердянська з 1 червня по 1 вересня щоденно. Він відправлятиметься з Івано-Франківська о 21:55, прибуватиме до Києва о 8:48 та до Бердянська о 00:40. Зворотно відправлення з Бердянська о 01:45, прибуття до Києва о 18:45 та до Івано-Франківська о 05:43.
Поїзд № 114 Чернівці – Київ курсуватиме до Генічеська з 30 травня по 7 вересня щоденно, відправлення з Чернівців о 19:46, прибуття до Києва о 08:06 та до Генічеська о 00:30. Зворотно відправлення поїзда з Генічеська о 03:45, прибуття до Києва о 19:23 та до Чернівців — о 07:57. Детальніше з розкладом руху цих поїздів можна ознайомитися за на сайті Укрзалізниці.
"Для подовження маршрутів поїздів нам довелося змінити їх графік руху — відтепер вони відправлятимуться в нічний час. Але компенсацією за це буде можливість подорожувати до місць відпочинку без пересадок, а нам — оптимально використовувати рухомий склад", — розповів директор департаменту організації внутрішніх та міжнародних пасажирських перевезень Укрзалізниці Олександр Красноштан.
За попередніми розрахунками, більш раціональне використання рухомого складу дозволить лише цими двома поїздами щоденно додатково перевозити 2 тис. пасажирів або понад 200 тис. осіб — за сезон літніх відпусток.
Нагадаємо, Укрзалізниця цього року не планує підвищувати тарифи на пасажирські перевезення.