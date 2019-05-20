На літо Укрзалізниця подовжила маршрути двох поїздів до Бердянська та Генічеська

КИЇВ. 20 травня. УНН. До літніх перевезень Укрзалізниця подовжила маршрут деяких поїздів до курортних міст. Зокрема, з 1 червня поїзд № 243/244 Івано-Франківськ — Київ курсуватиме до Бердянська, а поїзд № 114/118 Чернівці — Київ курсуватиме до Генічеська з 30 травня до 7 вересня. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Укрзалізниці.