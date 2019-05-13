На лето в Польшу поедет работать еще полмиллиона украинцев - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Украинцы могут существенно усилить экономику Польши, ведь предприниматели на Поморье нуждаются в иностранцах, которые будут работать на курортах, в отелях и в заведение общественного питания. Об этом заявил президент филиала Северной торговой палаты Ярослав Билас, сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
"Потребности рынка создают спрос на работников. Граждане Украины существенно усилят нашу экономику, потому что туризм в Польше развивается, польское море становится все более привлекательным, поскольку у нас (улучшается - ред.) инфраструктура", - сказал Ярослав Билас.
Также, по его словам, сейчас заработки работников из Украины разные.
"Это от самой низкой заработной платы в стране, до 3-4 тысяч злотых нетто. Однако, заметно, что ставки растут, потому что ... когда работники из Украины не довольны работой у данного работодателя - ищут другие возможности и находят их. Такая ситуация будет заставлять работодателей платить украинцам столько же, сколько и полякам, чтобы удержать работника", - подчеркнул Билас.
Отмечается, что в Польше уже работает полтора миллиона украинцев. По подсчетам, на лето в Польшу прибудет еще очередных полмиллиона граждан Украины.
Напомним, пограничники Польши провели проверки, в ходе которых выяснилось, что большинство нелегально трудоустроенных иностранцев - украинцы.