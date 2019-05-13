На літо до Польщі поїде працювати ще півмільйона українців - експерт

КИЇВ. 13 травня. УНН. Українці можуть суттєво підсилити економіку Польщі, адже підприємці на Помор’ї потребують іноземців, які будуть працювати на курортах, в готелях та в заклад громадського харчування. Про це заявив президент філії Північної торгової палати Ярослав Білас, повідомляє УНН із посиланням на Польське радіо.