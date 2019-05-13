На літо до Польщі поїде працювати ще півмільйона українців - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Українці можуть суттєво підсилити економіку Польщі, адже підприємці на Помор’ї потребують іноземців, які будуть працювати на курортах, в готелях та в заклад громадського харчування. Про це заявив президент філії Північної торгової палати Ярослав Білас, повідомляє УНН із посиланням на Польське радіо.
“Потреби ринку створюють попит на працівників. Громадяни України суттєво підсилять нашу економіку, бо туризм у Польщі розвивається, польське море стає дедалі привабливим, оскільки в нас (покращується —ред.) інфраструктура”, — сказав Ярослав Білас.
Також, за його словами, наразі заробітки працівників з України різні.
“Це від найнижчої заробітної плати в державі, до 3-4 тисяч злотих нетто. Проте, помітно, що ставки зростають, оскільки...коли працівники з України не задоволені роботою в даного роботодавця — шукають інші можливостей і знаходять їх. Така ситуація примушуватиме роботодавців платити українцям стільки ж, що й полякам, щоб затримати працівника”, — наголосив Білас.
Зазначається, що у Польщі вже працює півтора мільйона українців. За підрахунками, на літо до Польщі прибуде, ще чергових півмільйона громадян України.
Нагадаємо, прикордонники Польщі провели перевірки, в ході яких з’ясувалось, що більшість нелегально працевлаштованих іноземців — українці.