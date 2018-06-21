На линии разграничения началось переоборудование блокпостов

"В Объединенных силах проходят мероприятия по улучшению качества работы блокпостов на территориях Луганской и Донецкой областей. Проходит оптимизация количества блокпостов и повышения их эффективности. Для мирного населения создаются условия, уменьшающие социальное напряжение во время прохода через контрольные пункты. В то же время, акцент ставится на недопущении перемещения через территории проведения операции Объединенных сил оружия, взрывчатки, наркотических и запрещенных веществ и т.д.", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на сегодня уже реализована программа по переформатированию четырех блокпостов. Программа по переоборудованию остальной части контрольных объектов будет реализована в ближайшее время.

Напомним, 20 июня, состоялось открытие моста через реку Луганка в населенном пункте Троицкое, Луганской области.