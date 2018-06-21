На лінії розмежування розпочалося переобладнання блокпостів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Особовий склад Об’єднаних сил розпочав переобладнання блокпостів на лінії розмежування. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба ООС, передає УНН.
"В Об’єднаних силах відбуваються заходи з покращення якості роботи блокпостів на територіях Луганської та Донецької областей. Проходить оптимізація кількості блокпостів та підвищення їх ефективності. Для мирного населення створюються умови, які зменшують соціальну напругу під час проходу через контрольні пункти. Водночас, акцент ставиться на недопущенні переміщення через території проведення операції Об’єднаних сил зброї, вибухівки, наркотичних та заборонених речовин тощо", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на сьогодні вже реалізовано програму щодо переформатування чотирьох блокпостів. Програма з переобладнання іншої частини контрольних об’єктів буде реалізована найближчим часом.
Нагадаємо, 20 червня, відбулося відкриття мосту через річку Луганка у населеному пункті Троїцьке, що на Луганщині.