На курорте в Кирилловке произошла стрельба
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В Кирилловке Запорожской области в одном из развлекательных заведений между двумя компаниями возник конфликт в результате которого произошла стрельба. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Запорожской области.
Сегодня, около 10:00 в полицию поступило сообщение, что в одном из развлекательных заведений в поселке городского типа Кирилловка были слышны выстрелы.
“Полицейские установили, что между двумя компаниями отдыхающих возник конфликт. В результате которой в больницу с телесными повреждениями доставлены трое мужчин. Правоохранители установили участников конфликта”, — говорится в сообщении.
Также журналисту УНН в пресс-службе ГУНП в Запорожской области подтвердили, что стрельба была и огнестрельные телесные повреждения получил только один человек из трех.
“Была”, — сказали в пресс-службе отвечая на вопрос была стрельба в Кирилловке в развлекательном заведении.
“По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ст.15 (покушение на преступление), ст.115 (умышленное убийство) и ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование”, — отмечается в сообщении.
Напомним, в Киеве во дворе дома на проспекте Мира пьяный мужчина устроил стрельбу.