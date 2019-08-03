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На курорте в Кирилловке произошла стрельба

На курорте в Кирилловке произошла стрельба

Киев  •  УНН

 • 20559 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. В Кирилловке Запорожской области в одном из развлекательных заведений между двумя компаниями возник конфликт в результате которого произошла стрельба. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Запорожской области.

Сегодня, около 10:00 в полицию поступило сообщение, что в одном из развлекательных заведений в поселке городского типа Кирилловка были слышны выстрелы.

“Полицейские установили, что между двумя компаниями отдыхающих возник конфликт. В результате которой в больницу с телесными повреждениями доставлены трое мужчин. Правоохранители установили участников конфликта”, — говорится в сообщении.

Также журналисту УНН в пресс-службе ГУНП в Запорожской области подтвердили, что стрельба была и огнестрельные телесные повреждения получил только один человек из трех.

“Была”, — сказали в пресс-службе отвечая на вопрос была стрельба в Кирилловке в развлекательном заведении.

“По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ст.15 (покушение на преступление), ст.115 (умышленное убийство) и ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование”, — отмечается в сообщении.

Напомним, в Киеве во дворе дома на проспекте Мира пьяный мужчина устроил стрельбу.

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