На курорті в Кирилівці сталася стрілянина

КИЇВ. 3 серпня. УНН. В Кирилівці Запорізької області в одному з розважальних закладів між двома компаніями виник конфлікт в результаті якого сталася стрілянина. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Національної поліції Запорізької області.