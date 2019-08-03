На курорті в Кирилівці сталася стрілянина
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. В Кирилівці Запорізької області в одному з розважальних закладів між двома компаніями виник конфлікт в результаті якого сталася стрілянина. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Національної поліції Запорізької області.
Сьогодні, близько 10:00 до поліції надійшло повідомлення, що в одному з розважальних закладів в селищі міського типу Кирилівка було чутно постріли.
"Поліцейські встановили, що між двома компаніями відпочиваючих виник конфлікт. В результаті якої до лікарні з тілесними ушкодженнями доставлено троє чоловіків. Правоохоронці встановили учасників конфлікту“,- йдеться в повідомленні.
Також журналісту УНН в прес-службі ГУНП в Запорізької області підтвердили, що стрілянина була і вогнепальні тілесні ушкодження отримала лише одна особа з трьох.
“Була”, — сказали в прес-службі відповідаючи на питання чи була стрілянина в Кирилівці в розважальному закладі.
“За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ст.15 (замах на злочин), ст.115 (умисне вбивство) та ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, в Києві на подвір’ї будинку на проспекті Миру п’яний чоловік влаштував стрілянину.