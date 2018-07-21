На Кубе планируют легализовать однополые браки
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Проект новой конституции Кубы предусматривает возможность заключения однополых браков. Об этом сообщил в субботу на заседании Национальной ассамблеи народной власти (однопалатный парламент) секретарь Госсовета Кубы Омеро Акоста, информирует УНН со ссылкой на местные СМИ.
“В проекте новой конституции указывается, что брак — это добровольный союз между двумя людьми, без указания их пола. В настоящее время это союз только между мужчиной и женщиной”, — отметил Акоста, представляя депутатам проект нового основного закона. Он напомнил, что однополые браки легализованы уже более чем в 20 странах. По словам секретаря Госсовета, этот вопрос серьезно обсуждался при разработке новой конституции.
На легализации однополых браков давно настаивают представители ЛГБТ-сообщества. Самый яркий защитник прав сексуальных меньшинств — дочь бывшего кубинского лидера Рауля Кастро Мариэла. Она является депутатом парламента, а также директором Национального центра сексуального воспитания.
Фидель Кастро в свое время принес извинения за репрессии против людей из-за их сексуальной ориентации и объяснил, что это не было государственной политикой.
Как сообщал УНН, Национальная ассамблея народной власти (однопалатный парламент) Кубы собралась в субботу на пленарное заседание для рассмотрения и утверждения проекта новой конституции страны.