На Кубе планируют легализовать однополые браки

“В проекте новой конституции указывается, что брак — это добровольный союз между двумя людьми, без указания их пола. В настоящее время это союз только между мужчиной и женщиной”, — отметил Акоста, представляя депутатам проект нового основного закона. Он напомнил, что однополые браки легализованы уже более чем в 20 странах. По словам секретаря Госсовета, этот вопрос серьезно обсуждался при разработке новой конституции.

На легализации однополых браков давно настаивают представители ЛГБТ-сообщества. Самый яркий защитник прав сексуальных меньшинств — дочь бывшего кубинского лидера Рауля Кастро Мариэла. Она является депутатом парламента, а также директором Национального центра сексуального воспитания.

Фидель Кастро в свое время принес извинения за репрессии против людей из-за их сексуальной ориентации и объяснил, что это не было государственной политикой.

Как сообщал УНН, Национальная ассамблея народной власти (однопалатный парламент) Кубы собралась в субботу на пленарное заседание для рассмотрения и утверждения проекта новой конституции страны.