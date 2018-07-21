На Кубі планують легалізувати одностатеві шлюби
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Проект нової конституції Куби передбачає можливість укладення одностатевих шлюбів. Про це повідомив в суботу на засіданні Національної асамблеї народної влади (однопалатного парламенту) секретар Держради Куби Омеро Акоста, інформує УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.
“У проекті нової конституції вказується, що шлюб — це добровільний союз між двома людьми, без вказівки їх статі. В даний час це союз тільки між чоловіком і жінкою”, — вказав Акоста, представляючи депутатам проект нового основного закону. Він нагадав, що одностатеві шлюби легалізовані вже більш ніж в 20 країнах. За словами секретаря Держради, це питання серйозно обговорювалося при розробці нової конституції.
На легалізації одностатевих шлюбів давно наполягають представники ЛГБТ-спільноти. Найяскравіший захисник прав сексуальних меншин — дочка колишнього кубинського лідера Рауля Кастро Маріела. Вона є депутатом парламенту, а також директором Національного центру сексуального виховання.
Фідель Кастро свого часу приніс вибачення за репресії проти людей через їхню сексуальну орієнтацію і пояснив, що це не було державною політикою.
Як повідомляв УНН, Національна асамблея народної влади (однопалатний парламент) Куби зібралася в суботу на пленарне засідання для розгляду і затвердження проекту нової конституції країни.