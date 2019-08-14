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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 129779 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139784 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127573 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128818 просмотра

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На КПВВ в зоне ООС в очередях застряли 240 автомобилей

На КПВВ в зоне ООС в очередях застряли 240 автомобилей

Киев  •  УНН

 • 12384 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. В среду, 14 августа, утром на контрольных пунктах въезда-выезда находилось 240 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

"Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/50; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 20/40; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что утром все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был несколько увеличенным. Всего через КПВВ последовало 42,1 тысячи человек и 4,9 тысячи транспортных средств.

Напомним, с 12 августа КПВВ "Станица Луганская" работает по сокращенному графику.

Украинские Национальные Новости

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