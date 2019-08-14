На КПВВ в зоне ООС в очередях застряли 240 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В среду, 14 августа, утром на контрольных пунктах въезда-выезда находилось 240 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
"Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/50; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 20/40; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.
Пограничники отмечают, что утром все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был несколько увеличенным. Всего через КПВВ последовало 42,1 тысячи человек и 4,9 тысячи транспортных средств.
Напомним, с 12 августа КПВВ "Станица Луганская" работает по сокращенному графику.