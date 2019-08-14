На КПВВ у зоні ООС у чергах застрягли 240 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У середу, 14 серпня, зранку на контрольних пунктах в'їзду-виїзду перебувало 240 автівок. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби України.
"Сьогодні зранку на КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 20/50; "Мар’їнка" – 0/70; "Новотроїцьке" – 20/40; "Гнутове" – 20/20", - йдеться в повідомленні.
Прикордонники зазначають, що вранці усі КПВВ на лінії розмежування розпочали роботу вчасно.
Минулої доби пасажиро-транспортний потік був дещо збільшеним. Загалом через КПВВ прослідувало 42,1 тисячі осіб та 4,9 тисячі транспортних засобів.
Нагадаємо, з 12 серпня КПВВ "Станиця Луганська" працює за скороченим графіком.