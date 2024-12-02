На КПП "Лужанка-Берегшурань" на границе с Венгрией оформили первый грузовик

На украинско-венгерской границе пункте пропуска "Лужанка-Берегшурань" запустили оформление грузовиков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Гостаможслужбу Украины.

Сегодня, 2 декабря, в рамках двусторонней международной встречи на КПП "Лужанка – Берегшурань", что на украинско-венгерской границе, состоялся официальный запуск и оформление первого грузовика - говорится в сообщении Гостаможслужбы.

Таможенники напомнили, что ранее правительства Украины и Венгрии заключили соглашения по расширению работы данного пункта пропуска через государственную границу для движения грузовыми транспортными средствами.

Стороны договорились о перемещении грузовиков с допустимым весом до 7,5 т, а также пустых крупногабаритных транспортных средств с таможенной территории Украины без ограничений по весу.

Кроме этого, Яу сообщается, в рамках этого соглашения предусмотрено, в частности, открытие нового КПП "Большая Паладь – Надьгодош" для автомобильного и пассажирского сообщения (кроме автобусов); развитие Таможенно-пограничной инфраструктуры КПП "Звонково – Лонья" (для грузовых транспортных средств); для увеличения пропускной способности КПП "Чоп – Захонь" - строительство моста через реку Тиса.

В Госпогранслужбе не исключают, что польские фермеры могут в декабре заблокировать всю границу с Украиной