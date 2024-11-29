В Госпогранслужбе не исключают, что польские фермеры могут в декабре заблокировать всю границу с Украиной

В Госпогранслужбе не исключают, что в декабре польские фермеры могут начать блокировать все пункты пересечения на польско-украинской границе. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

В воскресенье польские фермеры прекратили блокирование вечером направления ЧП "Шегини - Медика". Но фактически то, что видим из открытых источников, они анонсируют, что могут возобновить блокировку и на этом направлении. Не можем исключать, что это может перекинуться и на другие пункты пропуска. Надеемся, что этого не произойдет, потому что польские фермеры у властей Польши требуют себе снижения налога, недопущения договоренностей по товарам из других стран, но фактически блокирования границы с Украиной, это для того, чтобы заручиться какой-то поддержкой для того, чтобы их требования были услышаны - сказал Демченко.

Он отметил, что по состоянию на сейчас движение происходит нормально для грузовых транспортных средств.

"Для этой категории трансаорта польские фермеры ограничивают движение через границу, когда проводят свои акции", - добавил Демченко.

Дополнение

23 ноября польские фермеры начали забастовку на контрольно-пропускном пункте "Медика-Шегини". Ограничения касаются грузовиков, фермеры заявляют, что будут пропускать одну машину в час в Украину и полностью блокируя выезд.

24 ноября вечером пропуск грузовиков через пункт пропуска "Шегини-Медика" был восстановлен.

Однако впоследствии польские аграрии начали угрожать, что заблокируют все пункты пересечения на польско-украинской границе после 10 декабря, если правительство не выполнит их требований.