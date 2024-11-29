В Госпогранслужбе не исключают, что польские фермеры могут в декабре заблокировать всю границу с Украиной
Киев • УНН
Госпогранслужба предупреждает о возможной блокаде всех пунктов пропуска на польско-украинской границе после 10 декабря. Фермеры требуют от польских властей снижения налогов и ограничения импорта.
В Госпогранслужбе не исключают, что в декабре польские фермеры могут начать блокировать все пункты пересечения на польско-украинской границе. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.
В воскресенье польские фермеры прекратили блокирование вечером направления ЧП "Шегини - Медика". Но фактически то, что видим из открытых источников, они анонсируют, что могут возобновить блокировку и на этом направлении. Не можем исключать, что это может перекинуться и на другие пункты пропуска. Надеемся, что этого не произойдет, потому что польские фермеры у властей Польши требуют себе снижения налога, недопущения договоренностей по товарам из других стран, но фактически блокирования границы с Украиной, это для того, чтобы заручиться какой-то поддержкой для того, чтобы их требования были услышаны
Он отметил, что по состоянию на сейчас движение происходит нормально для грузовых транспортных средств.
"Для этой категории трансаорта польские фермеры ограничивают движение через границу, когда проводят свои акции", - добавил Демченко.
Дополнение
23 ноября польские фермеры начали забастовку на контрольно-пропускном пункте "Медика-Шегини". Ограничения касаются грузовиков, фермеры заявляют, что будут пропускать одну машину в час в Украину и полностью блокируя выезд.
24 ноября вечером пропуск грузовиков через пункт пропуска "Шегини-Медика" был восстановлен.
Однако впоследствии польские аграрии начали угрожать, что заблокируют все пункты пересечения на польско-украинской границе после 10 декабря, если правительство не выполнит их требований.