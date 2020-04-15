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Коронавирусом заболел курсант Житомирского военного института

Коронавирусом заболел курсант Житомирского военного института

Киев  •  УНН

 • 15029 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 15 апреля. УНН. У курсанта Житомирского военного института лабораторно подтвердили заболевания COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

По информации пресс-службы, у курсанта лабораторно подтвердили коронавирус.

Сейчас он находится в инфекционном отделении Житомирского военного госпиталя.

Руководство учебного заведения устанавливает всех контактных лиц курсанта. Они будут изолированы.

"С 8 апреля курсант находился на изоляции в связи пребыванием в контакте с больным лицом. 14 апреля был госпитализирован в инфекционное отделение Житомирского военного госпиталя. Состояние здоровья удовлетворительное", - сообщили в пресс-службе командования.

Также в учебном заведении сообщили, что курсант военной службы по контракту, который проживал со своей семьей за пределами института, контактировал с мамой, у которой было диагностировано заболевание коронавирусом. После получения этой информации, военнослужащий был немедленно изолирован.

"14 апреля было лабораторно подтверждено, что у него обнаружен вирус COVID-19. В тот же день, военнослужащего госпитализировано в инфекционное отделение Житомирского военного госпиталя, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Все курсанты, которые контактировали с данным военнослужащим, с 8 апреля изолированны, находятся под наблюдением медицинских специалистов и не имеют признаков заболевания", - сообщили в Житомирском военном институте.

В военном институте приняли все необходимые меры по недопущению распространения вирусной инфекции среди личного состава.

В Житомирском военном госпитале подтвердили, что в инфекционное отделение госпитализирован курсант 4-го курса. Состояние его здоровья более чем удовлетворительное.

Заболевание протекает бессимптомно. Температура в пределах нормы. Кашель также отсутствует.

Напомним, на утро 15 апреля во Вооруженных силах Украины зарегистрировано четыре новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

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