На коронавірус захворів курсант Житомирського військового інституту
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 15 квітня. УНН. У курсанта Житомирського військового інституту лабораторно підтвердили захворювання на COVID-19. Про це повідомили у пресслужбі командування Медичних сил Збройних Сил України, передає УНН.
За інформацією пресслужби, у курсанта лабораторно підтвердили коронавірус.
Наразі він перебуває в інфекційному відділенні Житомирського військового шпиталю.
Керівництво навчального закладу встановлює усіх контактних осіб курсанта. Вони будуть ізольовані.
“З 8 квітня курсант знаходився на ізоляції у зв’язку перебуванням у контакті з хворою особою. 14 квітня його госпіталізовано до інфекційного відділення Житомирського військового госпіталю. Стан здоров’я задовільний”, — повідомили у пресслужбі командування.
Також в навчальному закладі повідомили, що курсант військової служби за контрактом, який проживав зі своєю родиною за межами інституту, контактував з мамою, у якої було діагностовано захворювання на коронавірус. Після отримання цієї інформації, військовослужбовець був негайно ізольований.
“14 квітня було лабораторно підтверджено, що у нього виявлено вірус COVID-19. У той же день, військовослужбовця госпіталізовано до інфекційного відділення Житомирського військового госпіталю, де йому надається уся необхідна медична допомога. Всі курсанти, які контактували з даним військовослужбовцем, з 8-го квітня ізольовані, знаходяться під наглядом медичних фахівців та не мають ознак захворювання”, — повідомили в Житомирському військовому інституті.
У військовому інституті вжили усі необхідні заходи щодо недопущення розповсюдження вірусної інфекції серед особового складу.
У Житомирському військовому шпиталі підтвердили, що до інфекційного відділення госпіталізований курсант 4-го курсу. Стан його здоров’я більш ніж задовільний.
Захворювання протікає безсимптомно. Температура в межах норми. Кашель також відсутній.
Нагадаємо, на ранок 15 квітня у Збройних силах України зареєстровано чотири нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.