На границе с Румынией задержали микроавтобус с контрабандными сигаретами почти на 430 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В пункте пропуска "Дьяково", на границе с Румынией, обнаружили микроавтобус с более 6 тысячами пачек сигарет. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы, передает УНН.
"В половине третьего ночи в пункт пропуска прибыл микроавтобус "Мерседес" с прицепом, на котором ехал 57-летний гражданин Украины. Во время углубленного осмотра в двойном днище прицепа общая обзорная группа обнаружила скрытые 12 ящиков сигарет различных марок", - говорится в сообщении.
Отмечено, что 6 тысяч пачек табачных изделий, микроавтобус и прицеп в определенном законодательством порядке передали компетентным органам.
"Сумма оценки изъятых предметов составила почти 430 тысяч гривен", - добавили в ГПСУ.
Напомним, украинец пытался незаконно ввезти в Польшу 12 тысяч штук таблеток для повышения потенции.