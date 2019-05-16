На кордоні з Румунією затримали мікроавтобус із контрабандними цигарками на майже 430 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. У пункті пропуску "Дякове", на кордоні з Румунією, виявили мікроавтобус із понад 6 тисячами пачок сигарет. Про це повідомив прес-центр Держприкордонслужби, передає УНН.
"О пів на третю ночі в пункт пропуску прибув мікроавтобус "Мерседес" з причепом, яким їхав 57-річний громадянин України. Під час поглибленого огляду у подвійному днищі причепа спільна оглядова група виявила приховані 12 ящиків сигарет різних марок", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що 6 тисяч пачок тютюнових виробів, мікроавтобус та причеп у визначеному законодавством порядку передали компетентним органам.
"Сума оцінки вилучених предметів склала майже 430 тисяч гривень", - додали у ДПСУ.
Нагадаємо, українець намагався незаконно ввезти в Польщу 12 тисяч штук таблеток для підвищення потенції.