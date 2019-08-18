На границе с Румынией с применением оружия остановили внедорожник, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Пограничники с применением оружия остановили внедорожник, который прорывался в сторону границы. Один человек получил огнестрельное ранение, сообщает УНН со ссылкой на пресс служба ГПС Украины.
Сегодня, 18 августа, около 3 часов ночи, пограничный наряд, который нес службу в пределах Путильского района Черновицкой области, обнаружили движение транспортного средства повышенной проходимости. Автомобиль на скорости двигался в сторону государственной границы по направлению населенного пункта Шепит.
“На законное требование пограничников транспортное средство не остановилось. Ослепив охранников границы фарами водитель направил автомобиль на пограничный наряд, создав явную угрозу жизни и здоровью правоохранителей. Для прекращения противоправных действий военнослужащие осуществили несколько предупредительных выстрелов в воздух, однако это также не остановило нарушителя. После этого пограничники применили оружие в направлении колес транспортного средства. В нескольких метрах машина остановилась. Водитель сообщил, что в салоне есть раненый, который теряет сознание. Мужчину немедленно доставили в районную больницу”, — указано в сообщении.
По данному факту пограничники сразу сообщили сотрудникам Нацполиции, военную прокуратуру и другие правоохранительные органы. В настоящее время проводятся следственные действия.
Кроме того, Председателем Государственной пограничной службы для объективного и беспристрастного выяснения всех обстоятельств, в том числе правомерности применения оружия назначено служебное расследование. Руководитель ведомства лично выбыл на участок Черновицкого пограничного отряда.
Как отмечал УНН, белорус пытался попасть в страны ЕС по паспорту гражданина Украины.