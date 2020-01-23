На границе с РФ задержали украинца с партией наркотиков
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. На границе с Россией задержали гражданина Украины, который пытался провезти более 12 кг наркотиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
"Вчера, 22 января, пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу крупной партии марихуаны", - говорится в сообщении.
На выезд из Украины в пункт пропуска "Гоптовка" автомобилем КІА прибыл гражданин Украины. Во время прохождения контроля мужчина заметно нервничал, поэтому пограничники решили дополнительного осмотреть его автомобиль.
Впоследствии совместная группа во время осмотра обнаружила в топливном баке более пяти десятков полиэтиленовых пакетов общим весом 12,2 кг. Предварительно установлено, что это марихуана.
Во время беседы с водителем выяснилось, что партию "травки" мужчину попросили перевезти через границу знакомые за вознаграждение в 1000 долларов США.
На данный момент обнаруженные наркотики и сообщение о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления по ст. 305 УК Украины, передано сотрудникам других компетентных органов. Продолжается экспертиза.
Напомним, гражданин Германии пытался переправить в Венгрию 2,7 кг каннабиса в бампере автомобиля.