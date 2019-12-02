Іноземець намагався у бампері провезти до Угорщини понад 2,5 кг канабісу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Громадянин Німеччини намагався переправити до Угорщини 2,7 кг канабісу у бампері автомобіля. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Виявити наркотичну речовину в пункті пропуску "Лужанка" допомогла службова собака прикордонників, яка безпомилково вказала на сховок з "травичкою". Перетнути кордон на виїзд з України з прихованими наркотиками намагався 34-річний громадянин Німеччини", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що прикордонники з собакою оглянули автомобіль Skoda.
"З’ясувалось, що у бампері авто німецької реєстрації знаходяться пакунки з 2,7 кілограмами канабісу", - додали у пресслужбі.
Повідомляється, що злочин кваліфікували за ст. 305 ККУ (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів). Про це було направлено повідомлення до компетентних правоохоронних органів.
Нагадаємо, поліція у Маріуполі вилучила у чоловіка майже 7 кг канабісу.