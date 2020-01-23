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На кордоні з РФ затримали українця з партією наркотиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. На кордоні з Росією затримали громадянина України, який намагався провезти понад 12 кг наркотиків. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.

На кордоні з РФ затримали українця з партією наркотиків

"Учора, 22 січня, прикордонники Харківського загону спільно зі співробітниками митниці завадили спробі незаконного переміщення через кордон чималої партії марихуани", - сказано у повідомленні.

На виїзд з України в пункт пропуску "Гоптівка" автомобілем КІА прибув громадянин України. Під час проходження контролю чоловік помітно нервувався, тому прикордонники вирішили додаткового оглянути його автівку.

Згодом спільна оглядова група виявила в паливному баку понад п’ять десятків поліетиленових пакунків загальною вагою 12,2 кг. Попередньо встановлено, що це марихуана.

Під час бесіди з водієм з’ясувалося, що партію "травички" чоловіка попросили перемістити через кордон знайомі за винагороду в 1000 доларів США.

Наразі виявлені наркотики та повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення за ст. 305 КК України, передано співробітникам інших компетентних органів. Триває експертиза.

Нагадаємо, громадянин Німеччини намагався переправити до Угорщини 2,7 кг канабісу у бампері автомобіля. 

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