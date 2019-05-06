На границе с Польшей задержали угнанный в Румынии грузовик
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Пограничники на границе с Польшей задержали угнанный в Румынии грузовик. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Так, в пункте пропуска "Краковец" на въезд в Украину прибыл гражданин Польши за рулем грузовика MAN польской регистрации. При внесении пограничным нарядом сведений о транспортном средстве в базу данных, сработала база Интерпола", - говорится в сообщении.
Грузовик задержали и о срабатывании базы сообщили сотрудников Укрбюро Интерпола в г. Киеве. Там подтвердили, что автомобиль MAN 2011 выпуска действительно находится в международном розыске и был похищен в августе 2018 года в Румынии.
Автомобиль передан представителям полиции.
Напомним, пограничники разоблачили два автомобиля, которые находились в международном розыске.