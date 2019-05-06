На кордоні з Польщею затримали викрадену в Румунії вантажівку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Прикордонники на кордоні з Польщею затримали викрадену в Румунії вантажівку. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДПСУ.
“Так, в пункт пропуску „Краківець“, на в’їзд в Україну прибув громадянин Польщі за кермом вантажівки MAN польської реєстрації. Під час внесення прикордонним нарядом відомостей про транспортний засіб до бази даних, спрацювала база Інтерполу”, — йдеться у повідомленні.
Вантажівку затримали та про спрацювання бази повідомили співробітників Укрбюро Інтерполу в м. Києві. Там підтвердили, що автомобіль MAN 2011 року випуску дійсно знаходиться у міжнародному розшуку та був викрадений у серпні 2018 року в Румунії.
Автомобіль передано представникам поліції.
Нагадаємо, прикордонники викрили два автомобіля, які перебували у міжнародному розшуку.