На границе с Польшей задержали гражданина Австрии, которого обвиняют в педофилии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. На границе с Польшей, сотрудники отдела пограничной службы “Смильница” задержали мужчину, который пробирался в обход пунктов пропуска. Таким образом он пытался незаконно пересечь украинско-польскую границу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
“С собой нарушитель имел паспорт гражданина Австрии. Однако в ходе фильтрационно-проверочных мероприятий выяснилось, что документ содержит признаки подделки, а задержанный находится в базе данных Интерпола”, — говорится в сообщении.
Как стало известно, на родине иностранца разыскивают за совершение уголовного преступления из-за совершения сексуальных действий половыми актами с несовершеннолетними в начале 2000-х годов. В Австрии мужчине грозит почти 10 лет тюрьмы.
“Сейчас иностранец задержан, решается вопрос о его скорейшей экстрадиции в Австрию”, — говорится в сообщении.
Напомним, за сексуальное насилие над детьми насильник проведет 14 лет за решеткой.