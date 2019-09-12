На кордоні з Польщею затримали громадянина Австрії, якого звинувачують у педофілії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. На кордоні з Польщею, співробітники відділу прикордонної служби “Смільниця” затримали чоловіка, який пробирався в обхід пунктів пропуску. У такий спосіб він намагався незаконно перетнути українсько-польський кордон. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.
“Із собою порушник мав паспорт громадянина Австрії. Проте у ході фільтраційно-перевірочних заходів з’ясувалося, що документ містить ознаки підробки, а затриманий перебуває у базі даних Інтерполу”, — сказано у повідомленні.
Як стало відомо, на батьківщині іноземця розшукують за скоєння кримінального злочину через вчинення сексуальних дій статевими актами з неповнолітніми на початку 2000-х років. В Австрії чоловікові загрожує майже 10 років в’язниці.
“Наразі іноземець затриманий, вирішується питання про його якнайшвидшу екстрадицію до Австрії”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за сексуальне насильство над дітьми ґвалтівник проведе 14 років за гратами.