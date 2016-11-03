На границе с Польшей в очередях застряли уже 1560 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. По состоянию на 6:00 на границе Украины и Польши в восьми пунктах пропуска образовались очереди, в которых стоят 1560 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
Так, в "Устилуг" - 350, "Раве-Русской" - 300, "Угринов" - 200, "Шегини" - 180, "Ягодин авто" - 180, "Краковец" - 150, "Грушов" - 120, "Смильныця "- 80 автомобилей застряли в очереди.
Как сообщал УНН, по состоянию на 8:00 среды на границе Украины и Польши в пяти пунктах пропуска во Львовской области образовались очереди, в которых стоят 470 автомобилей .