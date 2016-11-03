На границе с Польшей в очередях застряли уже 1560 автомобилей

КИЕВ. 3 ноября. УНН. По состоянию на 6:00 на границе Украины и Польши в восьми пунктах пропуска образовались очереди, в которых стоят 1560 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.