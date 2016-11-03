На кордоні з Польщею у чергах застрягли вже 1560 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Станом на 6:00 на кордоні України і Польщі у восьми пунктах пропуску утворилися черги, в яких стоять 1560 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Так, у “Устилуг” — 350, “Раві-Руській” — 300, “Угринів” — 200, “Шегині” — 180, “Ягодин авто” — 180, “Краковець” — 150, “Грушів” — 120, “Смільниця” — 80 автомобілів застрягли у черзі.
Як повідомляв УНН, станом на 8:00 середи на кордоні України і Польщі у п'яти пунктах пропуску у Львівській області утворилися черги, в яких стоять 470 автомобілів.