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На кордоні з Польщею у чергах застрягли вже 1560 автомобілів

На кордоні з Польщею у чергах застрягли вже 1560 автомобілів

Київ • УНН

 • 7568 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Станом на 6:00 на кордоні України і Польщі у восьми пунктах пропуску утворилися черги, в яких стоять 1560 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Так, у “Устилуг” — 350, “Раві-Руській” — 300, “Угринів” — 200, “Шегині” — 180, “Ягодин авто” — 180, “Краковець” — 150, “Грушів” — 120, “Смільниця” — 80 автомобілів застрягли у черзі.

Як повідомляв УНН, станом на 8:00 середи на кордоні України і Польщі у п'яти пунктах пропуску у Львівській області утворилися черги, в яких стоять 470 автомобілів.

 

Українські Національні Новини

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