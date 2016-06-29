На границе с Польшей в очередях застряли 920 автомобилей - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. По состоянию на 8:00 среды на границе Украины и Польши в восьми пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стоят 920 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В частности, 50 машин стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще двухсотый ЧП "Ягодин-Дорогуск" на Волыни.
Во Львовской области в ЧП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 130 автомобилей, в ЧП "Угринов - Долгобичув" - 120, в ЧП "Краковец - Корчева" - 100, в ЧП "Грушев - Будомеж" - 50, в ЧП " Смильниця - Кросценко "- 20, в ЧП" Рава-Русская - Гребенне "- 250 автомобилей.
При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 8:00 не зафиксировано.