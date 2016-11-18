На границе с Польшей в очередях застряли 860 автомобилей - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. По состоянию на 8:00 пятницы на границе Украины и Польши в восьми пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли 860 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В частности, 20 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 70 на ПП "Ягодин-Дорогуск" на Волыни.
Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 120 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 100, в ПП "Краковец - Корчева" - 100, в ПП "Грушев - Будомеж" - 100, в ПП "Смильниця - Кросценко" - 100, в ПП "Рава-Русская - Гребенне" - 250 автомобилей.
Кроме того, на границе с Венгрией в ПП "Лужники - Берегшурань" находилось 40 автомобилей, в ПП "Вилок - Тисабеч" - еще 15 машин.
При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 8:00 не зафиксировано.
Напомним, на утро 18 ноября два пункта пропуска на Закарпатье - "Ужгород" на границе Украины и Словакии и "Солотвино" на украинско-румынской границе - остаются заблокированными.