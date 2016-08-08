На границе с Польшей в очередях застряли 670 автомобилей - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. По состоянию на 8:00 понедельника на границе Украины и Польши в шести пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стоят 670 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В частности, 100 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 170 - в ПП "Ягодин-Дорогуск" в Волынской области.
Во Львовской области в ПП "Угринов - Долгобичув" своей очереди ожидали еще 100 автомобилей, в ПП "Краковец - Корчева" - 40, в ПП "Грушев - Будомеж" - 60, в ПП "Рава-Русская - Гребенне" - 200 автомобилей.
При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 8:00 не зафиксировано.
Напомним, с 3 августа Польша возобновила малое пограничное движение с Украиной. Но из соображений безопасности его пока нет с Калининградской областью РФ.
Ограничения по пропуску, введенные польской стороной с 4 июля 2016 года, были временными и продолжались в течение месяца.