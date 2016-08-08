На кордоні з Польщею у чергах застрягли 670 автомобілів - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Станом на 8:00 понеділка на кордоні України і Польщі у шести пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стоять 670 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Зокрема, 100 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг - Зосін", ще 170 - у ПП "Ягодин-Дорогуськ" на Волині.
У Львівській області у ПП "Угринів - Долгобичув" своєї черги очікували ще 100 автівок, у ПП "Краковець - Корчова" - 40, у ПП "Грушів - Будомєж" - 60, у ПП "Рава-Руська - Гребенне" - 200 автомобілів.
При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 8:00 не зафіксовано.
Нагадаємо, з 3 серпня Польща відновила малий прикордонний рух з Україною. Натомість з міркувань безпеки його наразі не буде з Калінінградською областю РФ.
Обмеження щодо пропуску, запроваджені польською стороною з 4 липня 2016 року, були тимчасовими та тривали упродовж місяця.