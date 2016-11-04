На границе с Польшей в очередях застряли 1670 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. По состоянию на 6:00 на границе Украины и Польши в восьми пунктах пропуска образовались очереди, в которых стоят 1670 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
Автомобили застряли в таких пунктах пропуска:
"Устилуг" - 400;
"Краковец" - 350;
"Рава-Русская" - 300;
"Ягодин авто" - 180;
"Груша" - 150;
"Угринов" - 140;
"Шегини" - 120;
"Смильниця" - 30.
Также еще 15 автомобилей застряли на границе с Венгрией.