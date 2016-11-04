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На кордоні з Польщею у чергах застрягли 1670 автомобілів

На кордоні з Польщею у чергах застрягли 1670 автомобілів

Київ • УНН

 • 9078 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Станом на 6:00 на кордоні України і Польщі у восьми пунктах пропуску утворилися черги, в яких стоять 1670 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Автомобілі застрягли у таких пунктах пропуску:

“Устилуг” – 400;

“Краковець” – 350;

“Рава-Руська” – 300;

“Ягодин авто” – 180;

“Грушів” – 150;

“Угринів” – 140;

“Шегині” – 120;

“Смільниця” – 30.

Також ще 15 автомобілів застрягло на кордоні з Угорщиною.

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