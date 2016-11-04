На кордоні з Польщею у чергах застрягли 1670 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Станом на 6:00 на кордоні України і Польщі у восьми пунктах пропуску утворилися черги, в яких стоять 1670 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Автомобілі застрягли у таких пунктах пропуску:
“Устилуг” – 400;
“Краковець” – 350;
“Рава-Руська” – 300;
“Ягодин авто” – 180;
“Грушів” – 150;
“Угринів” – 140;
“Шегині” – 120;
“Смільниця” – 30.
Також ще 15 автомобілів застрягло на кордоні з Угорщиною.