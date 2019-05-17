На границе с Польшей и Венгрией очереди из 70 автомобилей

По данным Западного регионального управления, по состоянию на 9:00 50 легковых автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Краковец - Корчова". В других ПП на украинском-польской границе очередей не наблюдалось.

В то же время, на границе с Венгрией в ПП "Косино - Барабаш" находилось 20 легковых авто.

На границе со Словакией, Румынией и Молдовой очередей в пунктах пропуска не было.

Напомним, 6 мая на границе с Венгрией были очереди из-за проблем с базой данных с венгерской стороны.