На границе с Польшей очереди только в одном пункте пропуска

По данным Западного регионального управления, по состоянию на 9:00 50 легковых автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Шегини - Медика". В других ПП на украинско-польской границе очередей не наблюдалось.

В то же время, на границе с Венгрией в ПП "Чоп (Тиса) - Захонь" находилось 10 легковых авто.

На границе со Словакией, Румынией и Молдовой очередей в пунктах пропуска не было.

Напомним, 6 мая на границе с Венгрией были очереди за проблем с базой данных с венгерской стороны.