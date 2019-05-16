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На границе с Польшей очереди только в одном пункте пропуска

На границе с Польшей очереди только в одном пункте пропуска

Киев  •  УНН

 • 11656 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Утром в четверг, 16 мая, на границе Украины и Польши в одном пункте пропуска во Львовской области образовались очереди, в которых стояли 50 легковых автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

По данным Западного регионального управления, по состоянию на 9:00 50 легковых автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Шегини - Медика". В других ПП на украинско-польской границе очередей не наблюдалось.

В то же время, на границе с Венгрией в ПП "Чоп (Тиса) - Захонь" находилось 10 легковых авто.

На границе со Словакией, Румынией и Молдовой очередей в пунктах пропуска не было.

Напомним, 6 мая на границе с Венгрией были очереди за проблем с базой данных с венгерской стороны.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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