На границе с Польшей очереди только в одном пункте пропуска
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Утром в четверг, 16 мая, на границе Украины и Польши в одном пункте пропуска во Львовской области образовались очереди, в которых стояли 50 легковых автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
По данным Западного регионального управления, по состоянию на 9:00 50 легковых автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Шегини - Медика". В других ПП на украинско-польской границе очередей не наблюдалось.
В то же время, на границе с Венгрией в ПП "Чоп (Тиса) - Захонь" находилось 10 легковых авто.
На границе со Словакией, Румынией и Молдовой очередей в пунктах пропуска не было.
Напомним, 6 мая на границе с Венгрией были очереди за проблем с базой данных с венгерской стороны.