На кордоні з Польщею черги лише в одному пункті пропуску
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Вранці у четвер, 16 травня, на кордоні України і Польщі в одному пункті пропуску у Львівській області утворилися черги, у яких стояли 50 легкових автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
За даними Західного регіонального управління, станом на 9:00 50 легкових автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Шегині - Медика". В інших ПП на українсько-польському кордоні черг не спостерігалося.
Водночас, на кордоні з Угорщиною у ПП "Чоп (Тиса) - Загонь" перебувало 10 легкових авто.
На кордоні зі Словаччиною, Румунією та Молдовою черг у пунктах пропуску не було.
Нагадаємо, 6 травня на кордоні з Угорщиною були черги через проблеми з базою даних з угорського боку.