На границе с Польшей открыли первый пешеходный пункт пропуска

"Распоряжением правительства от 13 мая 2020 года № 542-р с полуночи 16 мая 2020 года возобновлена работа пункта пропуска "Шегини" на границе с Польшей. Это единственный пункт пропуска на украинском-польском участке, где оборудован пеший переход. Отметим, что в настоящее время осуществляется пропуск граждан только в пешем порядке, так смежной стороной работу автомобильного направления не было восстановлено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до введения карантина государственную границу в этом пункте пропуска за сутки пешком пересекало около 2 тысяч человек.

"По состоянию на 8:00 16 мая через границу пропущено почти 400 человек. Всем гражданам, прибывшим на вход в Украину в обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено", - говорится в сообщении.

Для лиц, прибывших в Украину предусмотрен двухнедельный карантин. Во время пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы будут проверять внесение лицом информации в приложение.

Напомним, в ночь на субботу, 16 мая, Международный пункт пропуска "Шегини-Медика" на украинском-польской границе возобновит свою работу. Сейчас предполагается только пеший переход границы, без автомобильного сообщения.