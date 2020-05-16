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На кордоні із Польщею відкрили перший пішохідний пункт пропуску

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Відсьогодні, згідно з рішенням уряду, відновлено роботу пункту пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею. Станом на 08:00 через кордон вже пропущено 400 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Держприкдонслужби.

На кордоні із Польщею відкрили перший пішохідний пункт пропуску

"Розпорядженням уряду від 13 травня 2020 року № 542-р з опівночі 16 травня 2020 року відновлено роботу пункту пропуску "Шегині", що на кордоні із Польщею. Це єдиний пункт пропуску на українсько-польській ділянці, де обладнаний піший перехід. Зазначимо, що наразі здійснюється пропуск громадян лише в пішому порядку, оскільки суміжною стороною роботу автомобільного напрямку не було відновлено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до введення карантинних обмежень державний кордон у цьому пункті пропуску за добу пішки перетинало близько 2 тисяч осіб.

"Станом на 08:00 16 травня через кордон пропущено майже 400 осіб. Всім громадянам, які прибули на вхід в Україну в обов’язковому порядку охоронці кордону провели температурний скринінг. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Для осіб, які прибули в Україну передбачено двотижневий карантин. Під час прикордонного контролю співробітники Держприкордонслужби перевірятимуть внесення особою інформації у додаток.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 16 травня, Міжнародний пункт пропуску “Шегині-Медика” на українсько-польському кордоні відновить свою роботу. Наразі передбачається лише піший переход кордону, без автомобільного сполучення.

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