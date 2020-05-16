На кордоні із Польщею відкрили перший пішохідний пункт пропуску

"Розпорядженням уряду від 13 травня 2020 року № 542-р з опівночі 16 травня 2020 року відновлено роботу пункту пропуску "Шегині", що на кордоні із Польщею. Це єдиний пункт пропуску на українсько-польській ділянці, де обладнаний піший перехід. Зазначимо, що наразі здійснюється пропуск громадян лише в пішому порядку, оскільки суміжною стороною роботу автомобільного напрямку не було відновлено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до введення карантинних обмежень державний кордон у цьому пункті пропуску за добу пішки перетинало близько 2 тисяч осіб.

"Станом на 08:00 16 травня через кордон пропущено майже 400 осіб. Всім громадянам, які прибули на вхід в Україну в обов’язковому порядку охоронці кордону провели температурний скринінг. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Для осіб, які прибули в Україну передбачено двотижневий карантин. Під час прикордонного контролю співробітники Держприкордонслужби перевірятимуть внесення особою інформації у додаток.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 16 травня, Міжнародний пункт пропуску “Шегині-Медика” на українсько-польському кордоні відновить свою роботу. Наразі передбачається лише піший переход кордону, без автомобільного сполучення.