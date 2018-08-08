На кладбище в Севастополе установили бюст Януковича-младшего - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Севастополе на Братском военном кладбище появился надгробный памятник сыну экс-президента Украины Виктора Януковича Виктору Януковичу-младшему, который, по сообщениям СМИ, погиб на озере Байкал в марте 2015 года. Об этом сообщает Крым.Реалии, передает УНН.
По информации издания, на небольшом постаменте установлен бюст с указанием дат рождения и смерти (16.07.1981 — 20.03.2015) младшего сына Януковича.
На памятнике написано “Виктор Викторович Янукович”. Над ним, на арке, — цитата из Евангелия от Иоанна: “Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя”. Территория возле могилы ограждена каменным забором. На ней установлена скамейка, покрытая деревом и два каменных столика, высажена молодая сосна.
Виктор Янукович-младший после бегства своего отца в 2014 году также покинул Украину и, по сообщениям СМИ, находился в России.
По данным СМИ, 20 марта 2015 года в России, на озере Байкал под лед провалился автомобиль “Фольксваген”. В результате этого инцидента погиб 33-летний Виктор Янукович-младший. Пятеро пассажиров авто, по информации российской полиции, сумели спастись.
Тело В.Януковича-младшего после транспортировали в Крым.
Экс-президент Украины Виктор Янукович и члены его семьи, по данным СМИ, присутствовали на похоронах сына Виктора в Севастополе.