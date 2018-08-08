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На кладовищі в Севастополі встановили бюст Януковича-молодшого - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Севастополі на Братському військовому кладовищі з'явився надгробний пам'ятник синові екс-президента України Віктора Януковича Віктору Януковичу-молодшому, який, за повідомленнями ЗМІ, загинув на озері Байкал в березні 2015 року. Про це повідомляє Крим.Реалії, передає УНН.

За інформацією видання, на невеликому постаменті встановлено бюст із зазначенням дат народження і смерті (16.07.1981 - 20.03.2015) молодшого сина Януковича.

На пам'ятнику написано "Віктор Вікторович Янукович". Над ним, на арці, - цитата з Євангелія від Іоанна: "Немає більшої за ту любов, коли хто душу свою покладе за друзів своїх". Територія біля могили огороджена кам'яним парканом. На ній встановлена ​​лава, покрита деревом і два кам'яних столики, висаджена молода сосна.

Віктор Янукович-молодший після втечі свого батька в 2014 році також покинув Україну і, за повідомленнями ЗМІ, перебував в Росії.

За даними ЗМІ 20 березня 2015 року в Росії, на озері Байкал під лід провалився автомобіль "Фольксваген". В результаті цього інциденту загинув 33-річний Віктор Янукович-молодший. П'ятеро пасажирів авто, за інформацією російської поліції, змогли врятуватися.

Тіло В.Януковича-молодшого після транспортували до Криму.

Екс-президент України Віктор Янукович і члени його сім'ї, за даними ЗМІ, були присутні на похоронах сина Віктора в Севастополі.

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