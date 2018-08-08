На кладовищі в Севастополі встановили бюст Януковича-молодшого - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Севастополі на Братському військовому кладовищі з'явився надгробний пам'ятник синові екс-президента України Віктора Януковича Віктору Януковичу-молодшому, який, за повідомленнями ЗМІ, загинув на озері Байкал в березні 2015 року. Про це повідомляє Крим.Реалії, передає УНН.
За інформацією видання, на невеликому постаменті встановлено бюст із зазначенням дат народження і смерті (16.07.1981 - 20.03.2015) молодшого сина Януковича.
На пам'ятнику написано "Віктор Вікторович Янукович". Над ним, на арці, - цитата з Євангелія від Іоанна: "Немає більшої за ту любов, коли хто душу свою покладе за друзів своїх". Територія біля могили огороджена кам'яним парканом. На ній встановлена лава, покрита деревом і два кам'яних столики, висаджена молода сосна.
Віктор Янукович-молодший після втечі свого батька в 2014 році також покинув Україну і, за повідомленнями ЗМІ, перебував в Росії.
За даними ЗМІ 20 березня 2015 року в Росії, на озері Байкал під лід провалився автомобіль "Фольксваген". В результаті цього інциденту загинув 33-річний Віктор Янукович-молодший. П'ятеро пасажирів авто, за інформацією російської поліції, змогли врятуватися.
Тіло В.Януковича-молодшого після транспортували до Криму.
Екс-президент України Віктор Янукович і члени його сім'ї, за даними ЗМІ, були присутні на похоронах сина Віктора в Севастополі.