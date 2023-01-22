На Киевщине нашли ручной противотанковый гранатомет
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Возле поселка Бабинец в Киевской области обнаружили ручной противотанковый гранатомет. Об этом сообщает Бучанский городской совет, передает УНН.
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«Во время деоккупации на этом направлении возле Бабенец шел бой с орками. Поэтому, вернувшись домой, владелец хозяйства обратился к Добровольческому формированию Бучанской территориальной общины №1 с просьбой проверить территорию на наличие взрывоопасных предметов», - говорится в сообщении.
Сообщается, что во время проверки, саперами ДФТГ был обнаружен опасный предмет, который находился на боевом взводе.
«Согласно протоколу, вызвали Национальную полицию и саперов ГСЧС.РПГ обезврежен!», - отмечается в сообщении.
Дополнение
В январе в одном из районов Киевской области в воскресенье нашли обломки российской ракеты Х-55 после вражеского обстрела 31 декабря.