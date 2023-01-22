На Київщині знайшли ручний протитанковий гранатомет
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Біля селища Бабинець в Київській області виявили ручний протитанковий гранатомет. Про це повідомляє Бучанська міська рада, передає УНН.
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«Під час деокупації на цьому напрямку біля Бабенець точився бій з орками. Тому, повернувшись додому, власник господарства звернувся до Добровольчого формування Бучанської територіальної громади №1 з проханням перевірити територію на наявність вибухонебезпечних предметів», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що під час перевірки, саперами ДФТГ був виявлений небезпечний предмет, який знаходився на бойовому взводі.
«Згідно протоколу, викликали Національну поліцію і саперів ДСНС.РПГ знешкоджено!», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
В січні в одному з районів Київської області у неділю знайшли уламки російської ракети Х-55 після ворожого обстрілу 31 грудня.