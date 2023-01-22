На Київщині знайшли ручний протитанковий гранатомет

Цитата

«Під час деокупації на цьому напрямку біля Бабенець точився бій з орками. Тому, повернувшись додому, власник господарства звернувся до Добровольчого формування Бучанської територіальної громади №1 з проханням перевірити територію на наявність вибухонебезпечних предметів», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що під час перевірки, саперами ДФТГ був виявлений небезпечний предмет, який знаходився на бойовому взводі.

«Згідно протоколу, викликали Національну поліцію і саперів ДСНС.РПГ знешкоджено!», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

В січні в одному з районів Київської області у неділю знайшли уламки російської ракети Х-55 після ворожого обстрілу 31 грудня.



