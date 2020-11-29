В Киевской области задержали иностранцев за поджог автомобиля ресторатора
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Киевской области задержали 44-летнего гражданина Турции и 39-летнего азербайджанца, подозреваемых в поджоге автомобиля частного предпринимателя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.
"В Броварском районе неизвестные ночью повредили автомобиль Audi, принадлежащий местному ресторатору. Злоумышленники облили капот легковоспламеняющимся веществом, подожгли и скрылись в неизвестном направлении. При проведении оперативно-розыскных мероприятий оперативными работниками Броварского отдела полиции были установлены лица, причастные к поджогу, их задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ими оказались двое иностранцев 44-летний гражданин Турции и 39-летний мужчина из Азербайджана. Полицейские изъяли у них автомобиль Volkswagen, на котором они передвигались во время совершения преступления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.
Указано, что полиция устанавливает мотивы преступления и проверяет иностранцев на совершение других преступлений на территории Киевской области.
Напомним, будут судить экстремистов, которые по заданию российских спецслужб пытались поджечь мечеть в Одессе.