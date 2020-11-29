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На Київщині затримали іноземців за підпал автомобіля ресторатора

На Київщині затримали іноземців за підпал автомобіля ресторатора

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. На Київщині затримали 44-річного громадянина Туреччини та 39-річного азербайджанця, яких підозрюють у підпалі автомобіля приватного підприємця. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.

“У Броварському районі невідомі особи вночі пошкодили автівку Audi, що належить місцевому ресторатору. Зловмисники облили капот легкозаймистою речовиною, підпалили та зникли у невідомому напрямку. Під час проведення оперативно-розшукових заходів оперативні працівники Броварського відділу поліції встановили осіб, причетних до підпалу і затримали їх у порядку ст. 208 КПК України. Ними виявилися двоє іноземців 44-річний громадянин Туреччини та 39-річний чоловік з Азербайджану. Поліцейські вилучили у них автомобіль Volkswagen, на якому вони пересувались під час скоєння злочину”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

Вказано, що поліція встановлює мотиви злочину та перевіряє іноземців до скоєння інших злочинів на території Київщини.

Нагадаємо, судитимуть екстремістів, які за завданням російських спецслужб намагались підпалити мечеть в Одесі.

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