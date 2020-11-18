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Судитимуть екстремістів, які за завданням російських спецслужб намагались підпалити мечеть в Одесі

Судитимуть екстремістів, які за завданням російських спецслужб намагались підпалити мечеть в Одесі

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Завершено досудове розслідування щодо двох екстремістів, затриманих під час спроби підпалу ісламської мечеті в Одесі напередодні відзначення Дня кримськотатарського прапора та Дня Конституції України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо двох екстремістів, затриманих під час спроби підпалу ісламської мечеті напередодні відзначення Дня кримськотатарського прапора та Дня Конституції України", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що досудове слідство встановило, що зловмисники діяли за завданням спецслужб країни-агресора.

"Акцію планували вчинити задля дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні, порушення громадської безпеки, залякування населення, розпалювання расової та міжнаціональної ворожнечі", - зазначається в повідомленні.

Наразі дії затриманих кваліфіковано за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду. У разі доведення вини, їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Служба безпеки України попередила в Одесі спробу неонацистської організації підпалити мечеть із використанням двох пляшок із запалювальною сумішшю напередодні Дня кримськотатарського прапора та Дня Конституції України.

Українські Національні Новини

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