Судитимуть екстремістів, які за завданням російських спецслужб намагались підпалити мечеть в Одесі

"Слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо двох екстремістів, затриманих під час спроби підпалу ісламської мечеті напередодні відзначення Дня кримськотатарського прапора та Дня Конституції України", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що досудове слідство встановило, що зловмисники діяли за завданням спецслужб країни-агресора.

"Акцію планували вчинити задля дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні, порушення громадської безпеки, залякування населення, розпалювання расової та міжнаціональної ворожнечі", - зазначається в повідомленні.

Наразі дії затриманих кваліфіковано за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду. У разі доведення вини, їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Служба безпеки України попередила в Одесі спробу неонацистської організації підпалити мечеть із використанням двох пляшок із запалювальною сумішшю напередодні Дня кримськотатарського прапора та Дня Конституції України.