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Будут судить экстремистов, которые по заданию российских спецслужб пытались поджечь мечеть в Одессе

Будут судить экстремистов, которые по заданию российских спецслужб пытались поджечь мечеть в Одессе

Киев  •  УНН

 • 13206 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Завершено досудебное расследование в отношении двух экстремистов, задержанных при попытке поджога исламской мечети в Одессе накануне Дня крымскотатарского флага и Дня Конституции Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении двух экстремистов, задержанных при попытке поджога исламской мечети в канун Дня крымскотатарского флага и Дня Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что досудебное следствие установило, что злоумышленники действовали по заданию спецслужб страны-агрессора.

"Акцию планировали совершить ради дестабилизации общественно-политической ситуации в стране, нарушения общественной безопасности, устрашения населения, разжигания расовой и межнациональной розни", - отмечается в сообщении.

Сейчас действия задержанных квалифицированы по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт направлен в суд. В случае доказательства вины, им грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, Служба безопасности Украины предупредила в Одессе попытку неонацистской организации поджечь мечеть с использованием двух бутылок с зажигательной смесью накануне Дня крымскотатарского флага и Дня Конституции Украины.

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