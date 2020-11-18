Будут судить экстремистов, которые по заданию российских спецслужб пытались поджечь мечеть в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Завершено досудебное расследование в отношении двух экстремистов, задержанных при попытке поджога исламской мечети в Одессе накануне Дня крымскотатарского флага и Дня Конституции Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении двух экстремистов, задержанных при попытке поджога исламской мечети в канун Дня крымскотатарского флага и Дня Конституции Украины", - говорится в сообщении.
Сообщается, что досудебное следствие установило, что злоумышленники действовали по заданию спецслужб страны-агрессора.
"Акцию планировали совершить ради дестабилизации общественно-политической ситуации в стране, нарушения общественной безопасности, устрашения населения, разжигания расовой и межнациональной розни", - отмечается в сообщении.
Сейчас действия задержанных квалифицированы по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт направлен в суд. В случае доказательства вины, им грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, Служба безопасности Украины предупредила в Одессе попытку неонацистской организации поджечь мечеть с использованием двух бутылок с зажигательной смесью накануне Дня крымскотатарского флага и Дня Конституции Украины.