В Киевской области за выходные произошло более 60 ДТП

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"За выходные (в Киевской области – ред.) всего произошло 61 ДТП, из них с пострадавшими – 5 ДТП”, – сообщили в пресс-службе.

Дополнение

14 июля министр внутренних дел Денис Монастырский сообщал, что в Украине количество ДТП почти втрое меньше, чем в прошлом году.

В апреле отмечали, что в Украине во время войны на 30% снизился уровень преступности и в пять раз уменьшилось количество ДТП.