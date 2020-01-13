В Киевской области за выходные произошло более 40 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В Киевской области за субботу и воскресенье произошло более 40 дорожно-транспортных происшествий. Об этом корреспонденту УНН сообщил пресс-секретарь ГУНП в Киевской области Николай Жукович.
"За субботу произошло 22 ДТП с около тремя потерпевшими. За воскресенье произошло 20 ДТП с одним пострадавшим", - сказал Жукович.
Напомним, во Львовской области открыто уголовное производство из-за того, что водитель микроавтобуса насмерть сбил пешехода.
Как сообщалось ранее в УНН, в городе Борисполь Киевской области полицейский на служебном авто насмерть сбил мужчину.