На Київщині за вихідні сталося понад 40 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. У Київській області за суботу та неділю сталося понад 40 дорожньо-транспортних пригод. Про це кореспонденту УНН повідомив речник ГУНП у Київській області Микола Жукович.
"За суботу сталося 22 ДТП з близько трьома потерпілими. За неділю сталося 20 ДТП з одним потерпілим", - сказав Жукович.
Нагадаємо, у Львівській області відкрито кримінальне провадження через те, що водій мікроавтобуса на смерть збив пішохода.
Як повідомлялося раніше в УНН, у місті Бориспіль на Київщині поліцейський на службовому авто на смерть збив чоловіка.