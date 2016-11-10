В Киевской области за 9 месяцев настроили жилья на 552 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В январе-сентябре 2016 года в Киевской области выросли темпы строительства жилья на 11% - до 551 млн 502 тыс. грн по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Об этом сообщает Главное управление статистики в Киевской области, передает УНН.
Кроме того, увеличились темпы строительства инженерных сооружений в 1,5 раза.
В частности, предприятиями Киевской области за указанный период выполнено строительных работ на сумму 2 млрд 379 млн грн.
Напомним, по данным экспертов недвижимости, жилье в пригороде столицы наиболее востребовано на первичном рынке недвижимости. Главная причина популярности пригородных жилых комплексов - это, конечно же, цена.
Суммы, за которую в столице удастся купить разве что "гостинку" на окраине или так называемую "смарт"-квартиру в строящемся доме, в пригороде хватит на полноценную одно- или даже двухкомнатную квартиру в новом доме.
Например, стоимость однокомнатной квартиры, общей площадью около 38 кв. м, в новом жилом комплексе Броваров - ЖК Scandia составляет 380 000 гривен, что по нынешнему официальному курсу НБУ эквивалентно примерно 15 тысячам долларов.
При этом, на сегодняшний день это один из крупнейших жилых комплексов региона, рассчитанный на 100 семиэтажных жилых домов (10000 квартир), с собственной инфраструктурой, запроектированной по принципу "город в городе".